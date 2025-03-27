Меншик победил Филса и стал полуфиналистом «мастерса» в Майами

27 марта, 21:29
Чех Якуб Меншик стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Майами.
54-я ракетка мира в четвертьфинале победил француза Артура Филса со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Матч длился 1 час 17 минут.
За выход в финал Меншик сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Якуб Меншик (Чехия) — Артур Филс (Франция, 17) — 7:6 (7:5), 6:1