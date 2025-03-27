Меншик победил Филса и стал полуфиналистом «мастерса» в Майами

Чех Якуб Меншик стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Майами. 54-я ракетка мира в четвертьфинале победил француза Артура Филса со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Матч длился 1 час 17 минут. За выход в финал Меншик сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 29). Майами (США) Турнир ATP Miami Open presented by Itau Призовой фонд 9 193 540 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Якуб Меншик (Чехия) — Артур Филс (Франция, 17) — 7:6 (7:5), 6:1