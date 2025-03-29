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29 марта, 11:39

Меншик написал на камере слова благодарности Месси после выхода в финал «мастерса» в Майами

Алина Савинова
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Чешский теннисист Якуб Меншик после победы в полуфинале турнира в США оставил послание на камере форварду «Интер Майами» Лионелю Месси.

В субботу, 29 марта, 19-летний спортсмен обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)) и вышел в финал «мастерса» в Майами.

После игры Меншик написал на камере «Спасибо, Лео», поблагодарив аргентинца, который присутствовал в этот день на полуфиналах.

За титул в Майами Меншик поборется с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» сербом Новаком Джоковичем.

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Лионель Месси
Теннис
Футбол
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