Меншик написал на камере слова благодарности Месси после выхода в финал «мастерса» в Майами

Чешский теннисист Якуб Меншик после победы в полуфинале турнира в США оставил послание на камере форварду «Интер Майами» Лионелю Месси.

В субботу, 29 марта, 19-летний спортсмен обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)) и вышел в финал «мастерса» в Майами.

После игры Меншик написал на камере «Спасибо, Лео», поблагодарив аргентинца, который присутствовал в этот день на полуфиналах.

За титул в Майами Меншик поборется с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» сербом Новаком Джоковичем.