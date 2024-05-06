Метревели: «Рублев будет претендентом на хороший результат на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели поделился мнением о победе Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

В финальном матче соревнований 26-летний россиянин обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

«Андрей традиционно начал плохо в финале Мадрида, а потом разыгрался, соперник физически не выдержал. Рублев — молодец, выиграл второй крупный турнир в своей карьере. Рублев сейчас стал шестой ракеткой мира, турнир сложился для него хорошо.

Андрей будет одним из претендентов на хороший результат на «Ролан Гаррос», но вряд ли на победу. Сейчас много примерно равных ребят, способных здорово играть на грунте, и Рублев среди них. Раньше выделялся Надаль, сейчас такого нет», — цитирует Метревели Metaratings.ru.

Для Рублева эта победа стала 16-й за карьеру в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).