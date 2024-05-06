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Сегодня, 21:38

Метревели: «Рублев будет претендентом на хороший результат на «Ролан Гаррос»

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Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели поделился мнением о победе Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

В финальном матче соревнований 26-летний россиянин обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

«Андрей традиционно начал плохо в финале Мадрида, а потом разыгрался, соперник физически не выдержал. Рублев — молодец, выиграл второй крупный турнир в своей карьере. Рублев сейчас стал шестой ракеткой мира, турнир сложился для него хорошо.

 
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Андрей будет одним из претендентов на хороший результат на «Ролан Гаррос», но вряд ли на победу. Сейчас много примерно равных ребят, способных здорово играть на грунте, и Рублев среди них. Раньше выделялся Надаль, сейчас такого нет», цитирует Метревели Metaratings.ru.

Для Рублева эта победа стала 16-й за карьеру в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Андрей Рублев
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