Монфис, Циципас и Хуркач вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл австралийца Алекса Де Минаура.

Также во втором круге поляк Хуберт Хуркач и грек Стефанос Циципас одержали победы в своих встречах.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 5:7, 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)

Гаэль Монфис (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:5, 6:4