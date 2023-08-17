Монфис, Циципас и Хуркач вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Сегодня, 00:54
Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл австралийца Алекса Де Минаура.
Также во втором круге поляк Хуберт Хуркач и грек Стефанос Циципас одержали победы в своих встречах.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия, 15) — 5:7, 6:3, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
Гаэль Монфис (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:5, 6:4