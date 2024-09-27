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Сегодня, 09:20

Медведев с победы стартовал в турнире в Пекине

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира АТР 500 в Пекине.

В матче первого раунда россиянин в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 33 минуты.

Медведев 2 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующим соперником российского теннисиста будет еще один представитель Франции — Адриан Маннарино.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:4

Теннис
Даниил Медведев

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