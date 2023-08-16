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Сегодня, 05:48

Монфис сыграет с Де Минауром во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел во второй круг турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл американца Джеффри Джона Вольфа — 6:0, 3:6, 6:1. Следующим соперником Де Минаура будет француз Гаэль Монфис.

Также во второй круг вышли австралиец Макс Перселл и поляк Хуберт Хуркач.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Макс Перселл (Австралия, Q) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:0, 3:6, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:1)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/
Теннис
Хуберт Хуркач
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