Монфис вышел во второй круг турнира в Торонто

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах он победил американца Кристофера Юбенкса.

Другой француз Адриан Маннарино в двух сетах потерпел поражение от японца Таро Даниэля.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) — Кристофер Юбенкс (США) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:1

Таро Даниэль (Япония) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:4