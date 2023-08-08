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Сегодня, 03:53

Монфис вышел во второй круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах он победил американца Кристофера Юбенкса.

Другой француз Адриан Маннарино в двух сетах потерпел поражение от японца Таро Даниэля.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) — Кристофер Юбенкс (США) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:1

Таро Даниэль (Япония) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Адриан Маннарино
Гаэль Монфис
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