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15 апреля, 18:33

Мунар выбил Тиафо в первом круге турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Испанец Хауме Мунар вышел во второй круг турнира в Барселоне.

В первом круге 57-я ракетка мира победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 2:6, 7:5, 6:1. Матч длился 2 часа 42 минуты.

В следующем матче Мунар сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США, 9) — 2:6, 7:5, 6:1

Ласло Джере (Сербия, Q) — Артур Риндеркнех (Франция, LL) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 6:4

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