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Сегодня, 07:32

Муратоглу назвал качество Алькараса, которое может ему навредить

Алина Савинова
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Французский тренер Патрик Муратоглу считает, что чрезмерная энергичность может истощить испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Он поставил на карту все — в плане психологической, эмоциональной, физической составляющей и тенниса, чтобы выиграть турниры «Большого шлема». И когда это так важно для тебя эмоционально, это истощает. Он был измотан, морально истощен. Он очень, очень эмоционален. Мы уже много раз видели, как у него были судороги. Если вспомните Роджера, Рафу и Новака, вы видели, чтобы у них возникали судороги хоть раз за матч? За всю их карьеру? У Карлоса уже много раз было такое, и это только в 20 лет. Он страстный игрок. Ему нужно подумать о своем календаре, в котором найдется достаточно отдыха — морального, не физического, — я думаю, что это очень важно для его будущего», — приводит Tennis Up to Date слова Муратоглу.

21-летний Алькарас занимает третье место в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, «Ролан Гаррос»-2024), а также завоевал серебро Олимпийских игр 2024 года. Всего на его счету 15 титулов АТР в одиночном разряде.

 

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Карлос Алькарас

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