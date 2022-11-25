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Сегодня, 19:22

Муратоглу считает, что поражения Медведева и Циципаса от «Большой тройки» подорвали их уверенность

Алина Савинова
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Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о битве поколений в теннисе.

«Поколению Медведева и Циципаса не повезло, потому что им все еще приходилось сталкиваться с такими легендами, как Рафа и Новак, и они много проиграли им, так что это немного подорвало их уверенность.

Молодому поколению, которое представляют Хольгер и Алькарас, на данный момент не приходилось сталкиваться с этим, поэтому они по-прежнему верят, что могут сделать все что угодно, и в этом их преимущество.

Я думаю, что в будущем между двумя поколениями будет большая борьба. Ни одному поколению так и не удалось победить Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Они являются тремя величайшими теннисистами всех времен", — приводит Tennis World слова Муратоглу.

Федерер за карьеру одержал 20 побед в турнирах «Большого шлема», Джокович — 21, Надаль — 22. На счету Медведева один выигранный турнир «Большого шлема».

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Стефанос Циципас
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