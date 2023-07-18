Муте вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Французский теннисист Корантен Муте в первом круге турнира в Ньюпорте обыграл американца Элиота Спиццирри со счетом 7:6 (9:7), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету 24-летнего француза 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Во втором круге Муте встретится с американцем Джоном Изнером. Ньюпорт (США) Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open Призовой фонд 642 735 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Корантен Муте (Франция, 8) — Элиот Спиццирри (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:0