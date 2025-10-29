29 октября, 12:26
Французский теннисист Корентен Муте прокомментировал предстоящий матч против Александра Бублика из Казахстана во втором круге турнира в Париже (Франция).
«Мы знаем, что он очень провокационно ведет себя с игроками, неуважительно относится к теннисистам. У нас уже были споры, потому что его спортивные ценности не совпадают с моими. Я буду очень мотивирован, чтобы отправить его домой с помощью болельщиков», — приводит слова Муте Punto de Break.
В марте после встречи игроков на «челленджере» в Финиксе Бублик предложил Муте подраться.
Тогда игра завершилась победой Бублика — 2:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Иван Л.
Отправил?
29.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Возьми словесные уроки у Саши, Корентен.
29.10.2025
hаnt64
Иш ты, разговорилось французское чучело! Болеем дружно за Сашу, а Муте пусть ест лягушек!
29.10.2025