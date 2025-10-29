Муте — о Бублике: «Он очень провокационно себя ведет, буду мотивирован отправить его домой»

Французский теннисист Корентен Муте прокомментировал предстоящий матч против Александра Бублика из Казахстана во втором круге турнира в Париже (Франция).

«Мы знаем, что он очень провокационно ведет себя с игроками, неуважительно относится к теннисистам. У нас уже были споры, потому что его спортивные ценности не совпадают с моими. Я буду очень мотивирован, чтобы отправить его домой с помощью болельщиков», — приводит слова Муте Punto de Break.

В марте после встречи игроков на «челленджере» в Финиксе Бублик предложил Муте подраться.

Тогда игра завершилась победой Бублика — 2:6, 7:6 (7:4), 7:5.