Музетти и Шаповалов вышли в третий круг «мастерса» в Мадриде

Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час 48 минут. Музетти в третьем круге сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Канадец Денис Шаповалов победил во втором круге японца Кей Нисикори — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 5 минут. Следующим соперником Шаповалова станет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия) — Лоренцо Сонего (Италия). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2 Денис Шаповалов (Канада, 29) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:1, 6:4