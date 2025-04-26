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Сегодня, 14:02

Музетти и Шаповалов вышли в третий круг «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час 48 минут.

Музетти в третьем круге сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Канадец Денис Шаповалов победил во втором круге японца Кей Нисикори — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 5 минут.

Следующим соперником Шаповалова станет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 29) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:1, 6:4

Денис Шаповалов
Кей Нисикори
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