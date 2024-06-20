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Сегодня, 21:38

Музетти обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Лондоне обыграла американку Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Музетти встретится с британцем Билли Харрисом.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 4:6, 6:4

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