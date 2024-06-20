Музетти обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Лондоне обыграла американку Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В четвертьфинале Музетти встретится с британцем Билли Харрисом. Лондон (Великобритания) Турнир ATP Cinch Championships Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 4:6, 6:4