Музетти обыграл Рууда в третьем круге турнира в Париже

Сегодня, 16:06
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл норвежца Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4.
В четвертьфинале турнира 23-я ракетка мира сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 6) — Карен Хачанов (Россия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Музетти (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 4:6, 6:4, 6:4
Корантен Муте (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)