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Сегодня, 16:06

Музетти обыграл Рууда в третьем круге турнира в Париже

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл норвежца Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Матч продолжался 2 часа 19 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале турнира 23-я ракетка мира сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 6) — Карен Хачанов (Россия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 4:6, 6:4, 6:4

Корантен Муте (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)

Теннис
Каспер Рууд
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