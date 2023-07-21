Музетти вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Сегодня, 14:18
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Бостаде обыграл австрийца Филипа Мисолича со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 21-летнего итальянца 5 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В полуфинале Музетти встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Себастьян Офнер (Австрия).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Музетти (Италия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, Q) — 4:6, 6:1, 6:2