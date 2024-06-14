Музетти вышел в полуфинал турнира в Штутгарте после отказа Бублика продолжать встречу

Сегодня, 20:42
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл Александра Бублика из Казахстана.
Встреча завершилась досрочно при счете 4:6, 6:1, 1:0 после отказа Бублика продолжать встречу.
В полуфинале Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 734 915 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 4:6, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока