Музетти вышел в полуфинал турнира в Штутгарте после отказа Бублика продолжать встречу

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл Александра Бублика из Казахстана. Встреча завершилась досрочно при счете 4:6, 6:1, 1:0 после отказа Бублика продолжать встречу. В полуфинале Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини. Штутгарт (Германия) Турнир ATP BOSS OPEN Призовой фонд 734 915 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 4:6, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока