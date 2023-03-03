Лоза отреагировал на послание Рублева после победы над Зверевым: «Цой мертв, а песни его живы»

Лоза отреагировал на послание Рублева после победы над Зверевым

Музыкант Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский теннисист Андрей Рублев после победы в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае над немцем Александром Звериным (6:3, 7:6) написал на камере «Tsoi is alive» (Цой жив).

«Если считает, что жив, пусть считает. Насколько я знаю Цой погиб в аварии. Ерунда это все. Бах мертв, Моцарт мертв, Цой мертв, а песни Цоя живы. Я за точность в определениях», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В финале турнира в Дубае Андрей Рублев встретиться с победителем второго полуфинала Новаком Джоковичем или Даниилом Медведевым.