Надаль: «Сегодня Де Минаур в лучшей форме, чем я»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги матча против австралийца Алекса Де Минаура во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уступил Де Минауру со счетом 5:7, 1:6.

«Алекс — отличный игрок, сегодня он в лучшей форме, чем я. Рад за него и поздравляю его с тем уровнем, на котором он играл сегодня. Думаю, что мне удалось доказать себе и миру, что я действительно старался и показал высокий процент интенсивности, мой уровень позволял мне соревноваться. Это воодушевляет меня продолжать идти вперед, и хочется верить, что если я продолжу выступать против игроков на этом покрытии, то смогу оставаться конкурентоспособным», — заявил испанец.

На турнире в Барселоне Надаль провел первые матчи с января 2024-го. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.

37-летний Надаль за карьеру выиграл рекордных 63 турнира на грунтовых кортах. Всего на его счету 92 титула АТР в одиночном разряде.