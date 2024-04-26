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Сегодня, 08:20

Надаль — о матче с Бланшем: «Я играл против соперника, у которого большое будущее»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на старте турнира в Мадриде.

В первом круге «мастерса» 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл 16-летнего американца Дарвина Бланча со счетом 6:1, 6:0.

«Думаю, я играл против соперника, у которого большое будущее, но пока он еще допускает ошибки. Я просто старался быть жестким на протяжении всего матча, при этом не слишком рискуя. Это сработало хорошо. Я рад, что прошел дальше, и желаю ему всего наилучшего», — приводит АТР слова Надаля.

В следующем круге Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минауром, которому он проиграл в апреле на турнире в Барселоне. Матч между ними пройдет 27 апреля.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/nadal-blanch-madrid-2024-thursday
Теннис
Рафаэль Надаль
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Надаль отдал один гейм в матче с Бланчем и вышел во второй круг турнира в Мадриде