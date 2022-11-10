Надаль назвал Джоковича главным соперником в своей карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал сербского теннисиста Новака Джоковича своим главным соперником.

«Мой главный соперник — Новак Джокович. В конце концов, он ближе всех ко мне по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». И все это время, что мы играем друг с другом, вся наша история... Из всех выступающих ныне игроков самый опасный соперник, без сомнения, — это Новак», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

36-летний испанец за свою карьеру 59 раз встречался с 35-летним сербом в рамках турниров ATP. В этих матчах Джокович одержал 30 побед, Надаль — 29.