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18 мая, 17:12

Надаль объявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» – 2023.

«Травма развилась не так, как мне бы хотелось. Это несовместимо с участием в Открытом чемпионате Франции. Я не смогу там присутствовать. Это не мое решение, а решение моего тела. Я не планирую играть в ближайшие несколько месяцев», – приводит слова Надаля RMC Sport.

Испанец из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

36-летний испанец рекордные 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос», а всего на его счету 22 победы в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Теннис
Рафаэль Надаль
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