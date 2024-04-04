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4 апреля, 19:34

Надаль объявил, что пропустит турнир в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет на турнире в Монте-Карло.

«К сожалению, сообщаю, что не сыграю в Монте-Карло. Мое тело просто не позволяет мне сделать это. Хотя я продолжаю работать и каждый день выкладываюсь на полную катушку с надеждой на то, что смогу участвовать в важных для меня турнирах, реальность такова, что я до сих пор не могу», — написал Надаль в соцсетях.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил на турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. В этом же матче он получил повреждение бедра, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии-2024, а также снялся с турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Теннис
Рафаэль Надаль
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