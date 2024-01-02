Надаль обыграл Тима в первом матче после возвращения в тур

Сегодня, 13:40
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге турнира в Брисбене обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 37-летнего испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Надаль провел первый матч в одиночном разряде после возвращения в тур. Последнюю игру испанец провел 18 января 2023 года на Australian Open против австралийца Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7). 31 декабря Надаль сыграл в паре с Марком Лопесом.
Во втором круге Надаль встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Джейсон Каблер (Австралия).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Доминик Тим (Австрия, Q) — 7:5, 6:1