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Сегодня, 13:40

Надаль обыграл Тима в первом матче после возвращения в тур

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге турнира в Брисбене обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 37-летнего испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Надаль провел первый матч в одиночном разряде после возвращения в тур. Последнюю игру испанец провел 18 января 2023 года на Australian Open против австралийца Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7). 31 декабря Надаль сыграл в паре с Марком Лопесом.

Во втором круге Надаль встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Джейсон Каблер (Австралия).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Доминик Тим (Австрия, Q) — 7:5, 6:1

Доминик Тим
Рафаэль Надаль
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