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Сегодня, 17:46

Надаль: «Не могу сказать, что я был доволен уровнем тенниса в Баштаде»

Алина Савинова
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль остался недоволен своей игрой на соревновании в Баштаде.

21 июля испанец потерпел поражение в финале грунтового турнира ATP 250 от португальца Нуну Боржеша (3:6, 2:6).

«Мне удалось провести длинные матчи без физических проблем, и это хороший знак. Но не могу сказать, что я был доволен уровнем тенниса. Он был далек от того, что я показывал на тренировках. Сейчас моя задача — найти необходимый уровень. Олимпиада — самое важное событие в спорте, и я настроен на неделю подготовки», — приводит Tennis Majors слова Надаля.

На Олимпиаде в Париже Надаль сыграет в парном разряде с 3-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Теннисные соревнования на Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 4 августа.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Рафаэль Надаль
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