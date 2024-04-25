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ATP

Сегодня, 20:07

Надаль отдал один гейм в матче с Бланчем и вышел во второй круг турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Дарвина Бланча в первом круге «мастерса» в Мадриде — 6:1, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 6 минут. Надаль отдал сопернику один гейм, всухую победив во втором сете.

Испанец сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Бланча 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минауром, которому он проиграл в апреле на турнире в Барселоне.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Дарвин Бланч (США, WC) — 6:1, 6:0

Теннис
Рафаэль Надаль
0
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Котов вышел во второй круг «мастерса» в Мадриде