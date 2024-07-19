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Сегодня, 11:30

Надаль отметил, что ему не хватало агрессивности в матче с Норри в турнире в Бостаде

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри во втором круге турнира в Бостаде.

«Я отсутствовал после «Ролан Гаррос», и это здорово — соревноваться на таком уровне с таким соперником, как Кэмерон. В некоторые моменты я показывал хороший теннис, а в другие мне не доставало агрессивности. Мне не хватает матчей, и такие победы всегда помогают. Еще нужно поработать над своим ритмом и найти способ оказывать давление на соперника на протяжении всей игры», — заявил Надаль.

Этот турнир стал первым для Надаля после «Ролан Гаррос». Испанец пропустил ряд соревнований, в частности Уимблдон, из-за проблем со здоровьем.

В 1/4 финала грунтового турнира в Швеции 38-летний Надаль сыграет с аргентинцем Мариано Навоне. Матч пройдет в пятницу, 19 июля.

Источник: TennisWorld
Теннис
Рафаэль Надаль
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