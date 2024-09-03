Надаль о допинговом деле Синнера: «Не думаю, что его признали невиновным только потому, что он первая ракетка мира»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал оправдание первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после двух положительных допинг-тестов.

«Моя добродетель или недостаток в том, что я верю в честность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, не думаю, что мы должны принимать его решение только тогда, когда оно совпадает с нашим мнением. Я верю в органы, которые принимают решения. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал его для лечения пореза на пальце спортсмена.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.