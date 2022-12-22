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Сегодня, 19:01

Надаль: «Люди думают, что я одержим победами, но я одержим идеей соревноваться»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, задумывается ли он о завершении карьеры.

«Я всегда отвечаю спокойно. Я не знаю, что может случиться завтра. Но я все еще счастлив заниматься своим делом. Я с нетерпением жду начала нового сезона. Мне нравится соревноваться. Люди думают, что я одержим победами и результатами, но нет, я одержим идеей соревноваться», — приводит Express слова 36-летнего испанца.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах). В этом сезоне он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1712859/Rafael-Nadal-retirement-fears-Carlos-Alcaraz-ATP-rankings-tennis-news
Теннис
Рафаэль Надаль
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