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Сегодня, 17:15

Надаль — о возвращении в тур: «Быть здесь — это счастье»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с какими эмоциями прибыл на турнир в Барселону.

«Конечно, я рад быть здесь. Барселона — это место, которое принесло мне много поводов для счастья и где я провел много времени. В течение последних двух лет я мало появлялся в туре, поэтому быть здесь, видеться с людьми, иметь возможность тренироваться с игроками — это счастье. Я очень хочу продолжать [выступать]. На турнир заявились потрясающие теннисисты», — сказал Надаль.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.

В первом круге турнира в Барселоне Надаль сыграет против итальянца Флавио Коболли.

Источник: https://www.straitstimes.com/sport/tennis/it-s-a-joy-rafael-nadal-returns-to-tennis-action-in-barcelona
Теннис
Рафаэль Надаль
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