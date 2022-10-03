Надаль поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP

Сегодня, 08:16
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.
Первое место сохранил 19-летний испанец Карлос Алькарас. На вторую строчку поднялся еще один представитель Испании — Рафаэль Надаль, который ранее занимал третье место. Тройку лучших замыкает норвежец Каспер Рууд.
Россиянин Роман Сафиуллин поднялся с 104-го на 92-е место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Израиле, где уступил Новаку Джоковичу.
Даниил Медведев сохранил четвертое место, Андрей Рублев — девятое, Карен Хачанов — 18-е, а Аслан Карацев — 39-е.
Рейтинг АТР от 3 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810
3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820
8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445
9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3345
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990...
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085...
92 (104). Роман Сафиуллин (Россия) — 586.