Надаль поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Первое место сохранил 19-летний испанец Карлос Алькарас. На вторую строчку поднялся еще один представитель Испании — Рафаэль Надаль, который ранее занимал третье место. Тройку лучших замыкает норвежец Каспер Рууд.

Россиянин Роман Сафиуллин поднялся с 104-го на 92-е место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Израиле, где уступил Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев сохранил четвертое место, Андрей Рублев — девятое, Карен Хачанов — 18-е, а Аслан Карацев — 39-е.

Рейтинг АТР от 3 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810

3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820

8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3345

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990...

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085...

92 (104). Роман Сафиуллин (Россия) — 586.