Надаль проиграл Норри в своем первом матче на командном турнире в Австралии

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл британцу Кэмерону Норри на командном турнире в Австралии. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча испанца и британца длилась 2 часа 45 минут.

Норри выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. У Надаля 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Австралия

Объединенный Кубок

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Сидней)

Испания — Великобритания

Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри — 6:3, 3:6, 4:6