Надаль проиграл Норри в своем первом матче на командном турнире в Австралии

Сегодня, 11:10
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл британцу Кэмерону Норри на командном турнире в Австралии. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча испанца и британца длилась 2 часа 45 минут.
Норри выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. У Надаля 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Австралия
Объединенный Кубок
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Сидней)
Испания — Великобритания
Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри — 6:3, 3:6, 4:6