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Сегодня, 14:41

Надаль: «Я скучал по тому, чтобы быть здоровым и чувствовать себя конкурентоспособным»

Виктория Кравченко
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях от возвращения в тур. Он также отметил важность поддержки болельщиков.

«Поддержка очень важна. Особенно в тяжелые моменты, не так ли? У меня была возможность получать тысячи сообщений в течение всего года. Наличие замечательных людей рядом со мной каждый божий день, без сомнения, имеет решающее значение. Я скучал по тому, чтобы быть здоровым и чувствовать себя конкурентоспособным, играть перед полными трибунами, как здесь, что было потрясающе на протяжении всей моей карьеры в Австралии», — цитирует Надаля Brisbane International.

В первом круге турнира в Брисбене Надаль обыграл австрийца Доминика Тима — 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 37-летнего испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Рафаэль Надаль
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