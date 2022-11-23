Надаль — об отцовстве: «Я устаю еще больше и сплю меньше, чем раньше»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие перемены произошли в его в жизни с рождением сына.

«Все изменения в жизни требуют времени, чтобы адаптироваться. Это случилось со мной шесть недель назад, когда я впервые стал отцом. Я устаю еще больше и сплю меньше, чем раньше. Кроме того, в моей жизни появилась новая забота, отличающаяся от всего того, что я испытывал до этого момента. Я обычный счастливый отец, который старается наслаждаться каждым мгновением, проведенным с моим сыном», — приводит Tennis World слова Надаля.

8 октября у 22-кратного обладателя турниров «Большого шлема» и его супруги Марии Франциски Перельо родился сын, которого они назвали Рафаэлем.