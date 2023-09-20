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Сегодня, 13:08

Надаль: «Джокович — лучший в истории тенниса, и здесь нечего обсуждать»

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что серб Новак Джокович является лучшим игроком в истории тенниса с точки зрения завоеванных титулов.

«Я считаю, что цифры есть цифры, а статистика есть статистика, и в этом смысле его цифры, безусловно, лучше, чем мои. У меня недостаточно большое эго, чтобы не признавать реальность такой, какая она есть. Это правда. Остальное — дело вкуса, вдохновения, ощущения, на фоне чего один игрок вам может понравиться больше другого. Что касается титулов, Джокович — лучший в истории, и здесь нечего обсуждать», — заявил Надаль.

36-летний Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед в турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед в турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.

37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, он рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-rafael-nadal-novak-djokovic-best-history-nothing-discuss?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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