Сафиуллин и Аррибаж проиграли Надалю и Рууда в 1/4 финала парного турнира в Бостаде

Россиянин Роман Сафиуллин и француз Тео Аррибаж не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Бостаде (Швеция). Дуэт проиграл паре Рафаэль Надаль (Испания)/Каспер Рууд (Норвегия) — 4:6, 6:3, 10:12. Матч длился 1 час 36 минут. Надаль и Рууд вышли в полуфинал и сыграют с победителями матча Павел Котов/Петр Матушевски (Россия/Польша) — Орланду Луз/Рафаэл Матос (Бразилия, 3). Бостад (Швеция) Турнир ATP Nordea Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Четвертьфинал Рафаэль Надаль/Каспер Рууд (Испания/Норвегия, WC) — Тео Аррибаж/Роман Сафиуллин (Франция/Россия) — 6:4, 3:6, 12:10