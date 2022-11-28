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Сегодня, 12:19

Надаль видит свое наследие не в рекордах, а в памяти, которую люди сохранят о нем

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, как он относится к своим достижениям и рекордам.

«Я не думаю об этом. Это то, что отходит на второй план. Важным наследием является то, что все люди, с которыми я встречался за 20 лет своей карьеры, сохранят обо мне хорошую человеческую память. В конце концов, личные проблемы, образование, уважение стоят выше профессиональных проблем, ведь это то, что остается после завершения карьеры теннисиста», — приводит Planet Sport слова испанца.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем «Золотого шлема». Также он выиграл рекордные 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Этот сезон 36-летний испанец завершил на 2-й строчке в турнирной таблице ATP.

Источник: https://www.planetsport.com/tennis/news/rafael-nadal-values-legacy-records
Теннис
Рафаэль Надаль
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