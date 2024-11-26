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Сегодня, 14:51

Надаль вошел в десятку лучших в турнире по гольфу в Мальорке

Алина Савинова
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Завершивший карьеру испанский теннисист Рафаэль Надаль принял участие в соревновании по гольфу на Балеарских островах.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» занял восьмое место из 76.

«Я люблю гольф в целом. Это здорово, потому что во время игры вы всегда находитесь в красивых местах, а риск получить травму в этом спорте очень мал», — цитирует Надаля Sportskeeda.

В феврале Надаль выиграл любительский турнир по гольфу в Мальорке, став чемпионом с преимуществом 7 ударов.

38-летний испанец завершил карьеру в теннисе в этом году. Последним турниром для него стал Кубок Дэвиса, где в 1/4 финала он уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу.

Теннис
Рафаэль Надаль

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