Надаль выступит в турнире в Монте-Карло 8 апреля

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявился на турнир ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» ранее снялся с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Рафа был первым игроком, заявившимся на турнир. Он очень хочет сыграть в Монте-Карло и не упустит возможности выступить в турнире, который он так любит», — цитирует Marca директора турнира Дэвида Мэсси.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

«Мастерс» в Монте-Карло стартует 8 апреля.