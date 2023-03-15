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Сегодня, 18:05

Надаль выступит в турнире в Монте-Карло 8 апреля

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявился на турнир ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» ранее снялся с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Рафа был первым игроком, заявившимся на турнир. Он очень хочет сыграть в Монте-Карло и не упустит возможности выступить в турнире, который он так любит», — цитирует Marca директора турнира Дэвида Мэсси.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

«Мастерс» в Монте-Карло стартует 8 апреля.

Теннис
Рафаэль Надаль
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