Надаль заявил, что надеется на скорое возвращение на корт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что надеется на свое возвращение на корт, сообщает Mundo Deportivo. Он признался, что искрене верит, что еще сыграет, однако точную дату возвращения назвать не может.

«Еще несколько недель назад подобной уверенности у меня не было. Надеюсь, скоро я смогу сказать что-то более конкретное», — сказал Надаль.

Ранее он заявил, что тренируется больше, чем раньше, и не откажется от возвращения.

37-летний испанец не принимал участия в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.