Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на специальной пресс-конференции рассказал, когда собирается завершить карьеру.

«Я думаю, что это будет мой последний год. Моя цель — сделать паузу, чтобы затем провести последний год своей спортивной карьеры. Я хочу дать себе такую возможность», — цитирует Надаля RMC Sport.

Сегодня 36-летний теннисист объявил, что пропустит «Ролан Гаррос» — 2023. В активе экс-первой ракетки мира 92 титула за карьреу. Он 22 раза побеждал в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Из-за мышечной травмы Надаль не выступает с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).