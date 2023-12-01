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Сегодня, 15:42

Надаль заявил, что вернется на корт 31 декабря на турнире в Брисбене

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанец Рафаэль Надаль назвал дату своего возвращение после травмы. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

«Спустя год без выступлений в туре я думаю, что настал подходящий момент для возвращения, поэтому готов объявить, что вернусь в Брисбене на первой неделе сезона», — написал Надаль в соцсети.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.

Теннис
Рафаэль Надаль
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