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Сегодня, 07:21

Надаль заявил о планах стать президентом «Реала» после завершения теннисной карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что мечтает стать президентом футбольного «Реала».

«Да, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала». Но на данный момент у нас самый лучший президент из всех возможных», — приводит слова Надаля beIN Sports.

10 октября Надаль объявил о завершении карьеры. Последним турниром в карьере 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Теннис
Футбол
ФК Реал
Рафаэль Надаль

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