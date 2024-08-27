Надежда Петрова хочет увидеть Медведева и Рублева в четвертьфинале US Open

Бронзовый призер Олимпиады в парном разряде Надежда Петрова рассказала, что хочет увидеть Даниила Медведева и Андрея Рублева хотелось бы увидеть в четвертьфинал US Open.

«В нижней части сетки из наших только Андрей Рублев, и в четвертом круге у него потенциально Григор Димитров, а в четвертьфинале — Новак Джокович. Если заглядывать далеко, то Андрея и Даниила Медведева хотелось бы увидеть в 1/4 финала», — цитирует Петрову ТАСС.

Во втором круге Рублев встретится с 56-й ракеткой мира Артуром Риндеркнехом.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования завершатся 8 сентября, общий призовой фонд турнира составляет 75 миллионов долларов.