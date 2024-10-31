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Сегодня, 17:26

Надежда Петрова не считает удивительным поражение Медведева от Попырина

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Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что Алексей Попырин может обыграть любого, поэтому его победа над россиянином Даниилом Медведевым в турнире ATP «мастерс» в Париже не удивляет.

Встреча второго круга турнира ATP в Париже завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу представляющего Австралию Попырина.

«Поражение Медведева не удивило, потому что я знаю, как может играть Попырин в свой хороший день. В принципе он может обыграть любого соперника. Даня, конечно, пытался, но что-то у него не получилось. В целом для меня такой результат удивлением не стал», — сказала Петрова.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Надежда Петрова

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