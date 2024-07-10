Вихлянцева: «Думаю, что Хачанову необходима перезарядка»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала неудачные выступления Карена Хачанова на последних турнирах.

«Я думаю, что ему необходима перезарядка. В межсезонье он сможет нацелиться на американскую серию турниров. У каждого спортсмена бывают периоды, когда нужно восстановить силы и улучшить свою игру, поэтому я не рассматриваю происходящее как конец карьеры Хачанова. Это просто небольшой спад перед межсезоньем. Думаю, что это станет большим толчком для Карена перед следующими соревнованиями», — цитирует Metaratings.ru Вихлянцеву.

Хачанов проиграл французу Кентену Алису во втором круге Уимблдона, а до этого проиграл в первом круге турнира в Лондоне, а на турнире в Хертогенбосхе потерпел поражение во втором круге.