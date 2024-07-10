Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:39

Вихлянцева: «Думаю, что Хачанову необходима перезарядка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала неудачные выступления Карена Хачанова на последних турнирах.

«Я думаю, что ему необходима перезарядка. В межсезонье он сможет нацелиться на американскую серию турниров. У каждого спортсмена бывают периоды, когда нужно восстановить силы и улучшить свою игру, поэтому я не рассматриваю происходящее как конец карьеры Хачанова. Это просто небольшой спад перед межсезоньем. Думаю, что это станет большим толчком для Карена перед следующими соревнованиями», — цитирует Metaratings.ru Вихлянцеву.

Хачанов проиграл французу Кентену Алису во втором круге Уимблдона, а до этого проиграл в первом круге турнира в Лондоне, а на турнире в Хертогенбосхе потерпел поражение во втором круге.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Карен Хачанов
Наталья Вихлянцева
0
Читайте также
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Медведев выбил Синнера и сыграет с Алькарасом на Уимблдоне
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Мыскина: «Федерер — самый крутой в теннисе»