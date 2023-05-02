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Сегодня, 13:42

Немец Альтмайер обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер обыграл испанца Хауме Мунара в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

В четвертьфинале турнира 92-я ракетка мира Альтмайер сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:0

Теннис
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