Немец Альтмайер обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер обыграл испанца Хауме Мунара в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. В четвертьфинале турнира 92-я ракетка мира Альтмайер сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Даниэль Альтмайер (Германия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:0