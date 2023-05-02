Немец Альтмайер обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Сегодня, 13:42
Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер обыграл испанца Хауме Мунара в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.
В четвертьфинале турнира 92-я ракетка мира Альтмайер сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниэль Альтмайер (Германия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:0