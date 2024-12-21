Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:28

Зверев — об Алькарасе: «С ним весело находиться на корте»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об отношениях с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я хорошо лажу с Карлосом. Мы пережили особые моменты вместе, играя друг с другом в важных матчах. Мы проводим много времени за пределами корта. У нас столько совместных воспоминаний. Всякий раз, когда мы играли, было отличное шоу: с ним весело находиться на корте», — цитирует немца Tennis365.

Зверев и Алькарас провели 11 матчей друг против друга в АТР-туре. Счет в личных встречах — 6:5 в пользу немецкого спортсмена.

Ранее вторая ракетка мира заявил, что считает Янника Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент.

Источник: Tennis365
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Читайте также
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Зверев считает Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент
Рублев и Шаповалов потерпели поражение в парном матче Мировой теннисной лиги
Василий Березуцкий рассказал, как в Китае его перепутали с Синнером
Медведев отказался от участия в Мировой теннисной лиге в Абу-Даби
Синнер ответил, можно ли его считать Ферстаппеном в мире тенниса
Синнер второй год подряд получил награду «Любимец болельщиков» от ATP
Сегодня
Вчера
Неделя