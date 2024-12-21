Зверев — об Алькарасе: «С ним весело находиться на корте»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об отношениях с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я хорошо лажу с Карлосом. Мы пережили особые моменты вместе, играя друг с другом в важных матчах. Мы проводим много времени за пределами корта. У нас столько совместных воспоминаний. Всякий раз, когда мы играли, было отличное шоу: с ним весело находиться на корте», — цитирует немца Tennis365.

Зверев и Алькарас провели 11 матчей друг против друга в АТР-туре. Счет в личных встречах — 6:5 в пользу немецкого спортсмена.

Ранее вторая ракетка мира заявил, что считает Янника Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент.