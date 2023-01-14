Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:01

Зверев: «Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что испанец Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом году.

«Надаль, к сожалению, объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос». Я не желаю ему этого, но думаю, он сыграет на этом турнире, может быть, выиграет его, а потом попрощается», - приводит Eurosport слова Зверева.

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах). В сезоне-2022 он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.

Теннис
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Беккер: «Медведева не зря называют шахматистом в мире тенниса, он является грозным соперником»