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Сегодня, 08:40

Зверев — о проблемах с локтем: «Мне кажется, мячи только усугубляют»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ситуация в туре с мячами не изменилась, и здоровье игроков из-за них по-прежнему находится под угрозой.

Ранее вторая ракетка мира снялся с одиночного матча в четвертьфинале Объединенного кубка, где сборная Германии играла против Казахстана (1:2). По словам немца, мячи только усугубляют его проблемы с локтем.

«Мне кажется, мячи только усугубляют. Они мертвые. Я уже не знаю, как долго мы это обсуждаем. Многие игроки в настоящее время имеют проблемы с локтями, запястьями. И эта тема, которой не было 15, 20 или 10 лет назад, когда я только начинал. Я работаю над этим. Надеюсь, с каждым днем мне будет становиться лучше», — цитирует Зверева Tennis Infinity.

27-летний Зверев является победителем 25 турниров на уровне ATP (из них 23 — в одиночном разряде).

Источник: Tennis Infinity
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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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